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Взрыв на военной базе в Турции: много пострадавших и пропавших без вести

На военной базе Ortaklar Sungu Tepe в турецкой провинции Хаккари в результате взрыва боеприпасов не менее 25 военнослужащих получили ранения, еще семеро считаются пропавшими без вести.

Вибух на військовій базі в Туреччині

По данным Минобороны Турции, взорвались дефектные боеприпасы, передает агентство Anadolu.

При этом продолжаются поиски еще семи военных.

Начато служебное расследование чрезвычайного происшествия, а турецкий суд запретил освещение инцидента, чтобы предотвратить дезинформацию.

Читайте:  В Турции прогремел взрыв

К слову, два года назад на военной базе на юго-востоке Турции взорвали заминированный автомобиль.

Фото: скрин видео TheAgido01

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