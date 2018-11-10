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Вибух на військовій базі в Туреччині: багато постраждалих і зниклих безвісти

На військовій базі Ortaklar Sungu Tepe у турецькій провінції Хаккарі внаслідок вибуху боєприпасів щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення, ще семеро вважаються зниклими безвісти.

Вибух на військовій базі в Туреччині

За даними Міноборони Туреччини, вибухнули дефектні боєприпаси, передає агентство Anadolu.

При цьому тривають пошуки ще семи військових.

Розпочато службове розслідування надзвичайної події, а турецький суд заборонив освітлення інциденту, щоб запобігти дезінформацію.

Читайте: У Туреччині прогримів вибух

До слова, два роки тому на військовій базі на південному сході Туреччини підірвали замінований автомобіль.

Фото: скрін відео TheAgido01

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