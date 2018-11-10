На військовій базі Ortaklar Sungu Tepe у турецькій провінції Хаккарі внаслідок вибуху боєприпасів щонайменше 25 військовослужбовців отримали поранення, ще семеро вважаються зниклими безвісти.
За даними Міноборони Туреччини, вибухнули дефектні боєприпаси, передає агентство Anadolu.
При цьому тривають пошуки ще семи військових.
Розпочато службове розслідування надзвичайної події, а турецький суд заборонив освітлення інциденту, щоб запобігти дезінформацію.
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До слова, два роки тому на військовій базі на південному сході Туреччини підірвали замінований автомобіль.
Фото: скрін відео TheAgido01
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