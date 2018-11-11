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В Румынии мужчина наехал на людей, много пострадавших, среди них есть дети

Житель Румынии наехал на группу людей возле ТЦ в Брэиле, пострадали 10 человек, в том числе двое детей.

В городе Брэила 20-летний мужчина наехал на толпу, сообщает News.ro.

Водитель поссорился с другим мужчиной. В ходе конфликта ранил его ножом и угнал автомобиль пострадавшего.

Так, во время движения к центру города он сбил несколько пешеходов, после чего въехал в толпу возле торгового центра.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте: Смертельное ДТП под Харьковом: Lexus сбил на зебре двух пешеходов

Напомним, в Киеве пьяный евробляхер сбил девочку на переходе и возил ее отца на крыше.

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