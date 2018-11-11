PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Румунії чоловік наїхав на людей, багато постраждалих, серед них є діти/

У Румунії чоловік наїхав на людей, багато постраждалих, серед них є діти

Житель Румунії наїхав на групу людей біля ТЦ у Бреїлі, постраждали 10 осіб, зокрема двоє дітей.

У місті Бреїла 20-річний чоловік наїхав на натовп, повідомляє News.ro.

Водій посварився з іншим чоловіком. У ході конфлікту поранив його ножем і викрав автомобіль потерпілого.

Так, під час руху до центру міста він збив кілька пішоходів, після чого в’їхав у натовп біля торгового центру.

Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Читайте: Смертельна ДТП під Харковом: Lexus збив на зебрі двох пішоходів

Нагадаємо, в Києві п’яний євробляхер збив дівчинку на переході і возив її батька на даху.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смертельна ДТП на Харківщині: підліток протаранив електроопору
У Києві авто влетіло у підземний пішохідний перехід
У Києві Renault перелетіла через підземний перехід
У Києві Renault перелетіла через підземний перехід і врізалася у стовп
ДТП з Лещенком: відео моменту аварії
Б’є, принижує та підглядає у туалеті за дітьми – скандал з вчителькою на Хмельниччині
ДТП з Лещенком: в авто нардепа влетіла вантажівка
Тереза Мей потрапила у ДТП, є поранені
ДТП
Смертельна ДТП у Львівській області: мотоцикл зіткнувся з велосипедом
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка