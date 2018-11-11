Житель Румунії наїхав на групу людей біля ТЦ у Бреїлі, постраждали 10 осіб, зокрема двоє дітей.
У місті Бреїла 20-річний чоловік наїхав на натовп, повідомляє News.ro.
Водій посварився з іншим чоловіком. У ході конфлікту поранив його ножем і викрав автомобіль потерпілого.
Так, під час руху до центру міста він збив кілька пішоходів, після чого в’їхав у натовп біля торгового центру.
Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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Нагадаємо, в Києві п’яний євробляхер збив дівчинку на переході і возив її батька на даху.
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