В Чехии произошло ДТП, в котором погибли граждане Украины.
Неподалеку от города Тришинец (Чехия) произошло столкновение грузовика и микроавтобуса Mercedes, в результате которого погибли четверо украинцев, сообщают Новости Закарпатья.
Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу.
По информации издания, украинцы приехали в Чехию на заработки.
Дипломаты Украины пока не комментировали аварию.
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К слову, в Румынии авто наехало на группу людей возле торгового центра, в результате чего 10 человек пострадали.
Фото: Новости Закарпатья
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