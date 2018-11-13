В Чехии произошло ДТП, в котором погибли граждане Украины.

Неподалеку от города Тришинец (Чехия) произошло столкновение грузовика и микроавтобуса Mercedes, в результате которого погибли четверо украинцев, сообщают Новости Закарпатья.

Одна женщина находится в тяжелом состоянии. Ее доставили в больницу.

По информации издания, украинцы приехали в Чехию на заработки.

Дипломаты Украины пока не комментировали аварию.

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К слову, в Румынии авто наехало на группу людей возле торгового центра, в результате чего 10 человек пострадали.

Фото: Новости Закарпатья