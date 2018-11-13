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У Чехії мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою – загинули українці

У Чехії сталася ДТП, в якій загинули громадяни України.

ДТП

Неподалік від міста Тришинець (Чехія) сталося зіткнення вантажівки і мікроавтобуса Mercedes, в результаті якого загинули четверо українців, повідомляють Новини Закарпаття.

Одна жінка перебуває у важкому стані. Її доставили до лікарні.

За інформацією видання, українці приїхали до Чехії на заробітки.

Дипломати України наразі не коментували аварію.

Читайте: Під Києвом лось спровокував ДТП – є постраждалі

До слова, в Румунії авто наїхало на групу людей біля торгового центру, у результаті чого 10 людей постраждали.

Фото: Новини Закарпаття

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