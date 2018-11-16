У Маріуполі водій BMW протаранив бетонну опору. Внаслідок ДТП пасажир загинув на місці, а водій помер від отриманих травм у лікарні.
– Автомобілем BMW керував 31-річний чоловік. Водій не впорався з керуванням та виїхав на узбіччя, де і зіткнувся із бетонною опорою, – розповідають у ГП НП у Донецькій області.
Внаслідок аварії пасажир авто загинув на місці події, а водія госпіталізували до місцевої лікарні, де він помер від отриманих травм.
У Маріуполі BMW протаранив бетонну опору: водій і пасажир загинули / 3 фотографии
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Раніше Факти ICTV писали, що на Київщині у селі Качали Бородянського району 14 листопада близько 17.00 автомобіль темного кольору збив двох дітей, які йшли узбіччям у попутному напрямку, і зник з місця ДТП.
Фото: ГП НП у Донецькій області.
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