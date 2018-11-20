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Непогода в Украине обесточила 60 населенных пунктов

С 19 по 20 ноября в Украине из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, в результате осложнения погодных условий в виде дождя и местами сильного мокрого снега, порывов ветра обесточены 60 населенных пунктов в 3 областях, а именно:

  • Одесская – 32
  • Кировоградская – 26
  • Николаевская – 2.

Это случилось из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП.

Читайте: Шторм в Одессе: деревья падали и громили авто

Сейчас работают над тем, чтобы восстановить электричество.

Движение автотранспорта обеспечено. Для этого привлечено 1 тыс. 292 человек и 856 единиц техники.

Напомним, снежный шторм в США убил восемь человек, без света почти 200 тысяч.

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