В провинции Хост (Афганистан) в мечети прогремел взрыв. В результате чего погибло 26 человек, еще 50 получили ранения.

Теракт произошел в тот момент, когда люди пришли на пятничную молитву в мечеть, сообщает U.S.News.

Взрыв спровоцировал террорист-смертник. По меньшей мере, погибло 26 человек, еще 50 пострадало.

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Сообщается, что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее Факты ICTV писали, что на военной базе Ortaklar Sungu Tepe в турецкой провинции Хаккари в результате взрыва боеприпасов не менее 25 военнослужащих получили ранения, еще семеро считаются пропавшими без вести.

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