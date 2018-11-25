В Индии автобус, в котором находились школьники, упал в канал.

В Индии в округе Манди автобус со школьниками упал в канал, в результате чего погибли не менее 25 человек, среди которых есть дети, сообщает Associated Press.

По информации издания, автобус двигался на высокой скорости и водитель потерял управление. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи, продолжается спасательная операция.

Жертвам ДТП не удалось выйти из автобуса, так как он перевернулся дверью вниз.

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К слову, в Афганистане в мечети прогремел взрыв, в результате чего погибли 26 человек.