В Черкасской области случилось лобовое столкновение двух грузовиков. В результате ДТП погибли 3 человека.

– В Христиновском районе столкнулись два грузовика DAF. В результате ДТП оба водителя и пассажир получили травмы не совместимые с жизнью, – заявили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.

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По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области автомобиль слетел с моста в водоем. В результате ДТП погибли 2 мужчин.

Фото: vycherpno