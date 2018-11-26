В Черкасской области случилось лобовое столкновение двух грузовиков. В результате ДТП погибли 3 человека.
– В Христиновском районе столкнулись два грузовика DAF. В результате ДТП оба водителя и пассажир получили травмы не совместимые с жизнью, – заявили в пресс-службе ГУНП в Черкасской области.
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По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Ранее Факты ICTV писали, что в Ровенской области автомобиль слетел с моста в водоем. В результате ДТП погибли 2 мужчин.
Фото: vycherpno
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