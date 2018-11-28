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Пожар во Львове: два банковских отделения забросали коктейлями Молотова

Во Львове в ночь на 28 ноября, около 3.00, неизвестные забросали два банковских отделения бутылками с зажигательной смесью, в результате чего начался пожар.

Пожежа у Львові

В обоих случаях злоумышленники перед этим повредили стекло в витринах, сообщает полиция Львовской области.

В частности, речь идет о поджоге банков на улице Политехнической и в районе перекрестка проспекта Черновола с улицей Химической во Львове.

Оба пожара уже локализованы.

По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст.194 – Умышленное уничтожение или повреждение имущества УК Украины.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Пожар во Львове: два банковских отделения забросали коктейлями Молотова / 3 фотографии

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Напомним, 3 ноября в Днепре в многоэтажке произошел пожарпогибли два взрослых человека и ребенок.

Фотоvarta1.com.ua

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