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Факти / Надзвичайні події / $40-60 тис. або кармічна розправа: у Києві затримали екстрасенсів-аферистів/

$40-60 тыс. или кармическая расправа: в Киеве задержали экстрасенсов-аферистов

В Киеве задержали банду экстрасенсов-аферистов, которые занимались вымогательством.

– В столице задержали 3 членов преступной группы, которые разыскивались правоохранительными органами за совершение мошеннических действий, – отметили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Более 2 лет члены группы обманывали граждан под видом экстрасенсов. Стоимость их услуг составляла от $ 40 до $ 60 тыс.

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– Когда обманутые жертвы, не испытывая никакого положительного влияния на свою жизнь, требовали вернуть деньги, аферисты угрожали им кармической расправой, – добавили в полиции.

Ранее Факты ICTV писали, что в Харькове полицейский застрелил в супермаркете злоумышленника, который напал на него с ножом.

Фото: Miriam Doerr | Dreamstime.com

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