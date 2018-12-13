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В Анкаре поезд сошел с рельсов: четверо погибших, десятки раненых

В Турции в результате аварии скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, пострадали 43 человека, 4 – погибли.

По предварительным данным, в Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с другим пригородным поездом через несколько минут после отправления, передает CNN Turk.

В результате – два вагона поезда перевернулись и врезались в надземный пешеходный переход, который от удара обрушился.

Турецкие власти сообщили, что раненых доставляются в больницы региона на машинах скорой помощи, при этом на месте продолжаются спасательные работы.

Позже Минтранс Турции уточнил причину аварии: скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который двигался с ним по одному пути, сообщает телеканал NTV.

В результате столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.

Главная прокуратура Анкары начала расследование аварии скоростного поезда.

 

Читайте: В Испании поезд сошел с рельсов: 44 пострадавших и 1 погибший

Напомним, в Краснодарском крае (Россия) пассажирский поезд Минск — Адлер протаранил, выехавший на пути, КамАЗ. В результате столкновения пострадали 15 человек.

Фото: F5Haber,  Sputnik Türkiye

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