В Турции в результате аварии скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью, пострадали 43 человека, 4 – погибли.

По предварительным данным, в Анкаре скоростной пассажирский поезд столкнулся с другим пригородным поездом через несколько минут после отправления, передает CNN Turk.

В результате – два вагона поезда перевернулись и врезались в надземный пешеходный переход, который от удара обрушился.

Турецкие власти сообщили, что раненых доставляются в больницы региона на машинах скорой помощи, при этом на месте продолжаются спасательные работы.

Позже Минтранс Турции уточнил причину аварии: скоростной поезд столкнулся с маневровым локомотивом, который двигался с ним по одному пути, сообщает телеканал NTV.

В результате столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два вагона столкнулись с надземным пешеходным переходом.

Главная прокуратура Анкары начала расследование аварии скоростного поезда.

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Напомним, в Краснодарском крае (Россия) пассажирский поезд Минск — Адлер протаранил, выехавший на пути, КамАЗ. В результате столкновения пострадали 15 человек.

Фото: F5Haber, Sputnik Türkiye