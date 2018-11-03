В Краснодарском крае (Россия) пассажирский поезд Минск — Адлер протаранил, выехавший на пути, КамАЗ. В результате столкновения пострадали 15 человек.
Водитель КамАЗа выехал на железнодорожные пути на запрещенный сигнал светофора, сообщает пресс–служба Северо-Кавказской железной дороги.
Машинист не успел затормозить из–за маленького расстояния.
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В результате столкновения пострадали 15 человек, в том числе водитель грузовика, машинист и его помощник.
Остальные пострадавшие обратились за медицинской помощью с легкими повреждениями. Среди пострадавших есть гражданин Украины.
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Фото: Mash
Видео: Телеканал 360