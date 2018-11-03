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В России пассажирский поезд протаранил грузовик: 15 пострадавших

В Краснодарском крае (Россия) пассажирский поезд Минск — Адлер протаранил, выехавший на пути, КамАЗ. В результате столкновения пострадали 15 человек.

Водитель КамАЗа выехал на железнодорожные пути на запрещенный  сигнал светофорасообщает прессслужба Северо-Кавказской железной дороги.

Машинист не успел затормозить изза маленького расстояния.

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В результате столкновения пострадали 15 человекв том числе водитель грузовикамашинист и его помощник.

Остальные пострадавшие обратились за медицинской помощью с легкими повреждениямиСреди пострадавших есть гражданин Украины.

Ранее Факты ICTV писали, что в Белграде в районе Вождовац взорвался легковой автомобиль Volkswagen Golf IV, в котором ехал отец известной сербской телеведущей Марижаны Мичич.

Фото: Mash

Видео: Телеканал 360

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