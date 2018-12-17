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Под Черновцами подросток погиб, катаясь на санках

В Черновицкой области 15-летний подросток получил серьезную травму во время катания на санках. Он скончался в больнице.

Об этом сообщает больница скорой медицинской помощи Черновцов, передает УНИАН.

Он влетел в бетонный забор во время катания на санках. Мальчик потерял сознание. Его доставили в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

Это произошло в селе Великий Кучуров Сторожинецкого района.

Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Читайте: В Черновцах девушка попала в ДТП во время прямого эфира в Instagram

К слову, в Киеве на станции метро Дворец Спорта умерла 9-летняя девочка, она страдала тяжелой формой ДЦП.

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