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В центре Киеве из-за гранаты перекрыли улицу

На улице Чигорина, 49, в Печерском районе Киева, сегодня около 15.00 прохожие обнаружили возле забора школы предмет, похожий на гранату Ф-1.

У центрі Києві через гранату перекрили вулицю

На место прибыли взрывотехники, часть улицы временно перекрыли, сообщает Информатор.

Граната лежала между двумя грузовиками, была без взрывателя и, предположительно, учебная.

Одна из версий – боеприпас могли использовать ученики во время занятий по допризывной подготовке.

Этим сейчас занимаются эксперты.

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В центре Киеве из-за гранаты перекрыли улицу / 3 фотографии

Недавно в результате взрыва гранаты в одном из общежитий Тернополя погиб один человек.

Фото, видеоИнформатор

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