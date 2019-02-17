На вулиці Чигоріна, 49, в Печерському районі Києва, сьогодні близько 15.00 перехожі виявили біля паркану школи предмет, схожий на гранату Ф-1.
На місце прибули вибухотехніки, частину вулиці тимчасово перекрили, повідомляє Информатор.
Граната лежала між двома вантажівками, була без підривника і, ймовірно, навчальна.
Одна з версій – боєприпас могли використовувати учні під час занять з допризовної підготовки.
Цим наразі займаються експерти.
У центрі Києві через гранату перекрили вулицю / 3 фотографии
Нещодавно в результаті вибуху гранати в одному з гуртожитків Тернополя загинула одна людина.
Фото, відео: Информатор
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