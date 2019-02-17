На вулиці Чигоріна, 49, в Печерському районі Києва, сьогодні близько 15.00 перехожі виявили біля паркану школи предмет, схожий на гранату Ф-1.

На місце прибули вибухотехніки, частину вулиці тимчасово перекрили, повідомляє Информатор.

Граната лежала між двома вантажівками, була без підривника і, ймовірно, навчальна.

Одна з версій – боєприпас могли використовувати учні під час занять з допризовної підготовки.

Цим наразі займаються експерти.













У центрі Києві через гранату перекрили вулицю / 3 фотографии

Нещодавно в результаті вибуху гранати в одному з гуртожитків Тернополя загинула одна людина.

Фото, відео: Информатор