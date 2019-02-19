Около 18.00 вблизи села Пышное (188 км автодороги Киев – Харьков) микроавтобус Volkswagen наехал на металлический отбойник, из-за чего слетел в кювет и перевернулся.

Около 18.00 вблизи села Пышное микроавтобус Volkswagen наехал на металлический отбойник, из-за чего слетел в кювет и перевернулся, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Микроавтобус, двигаясь в сторону Харькова до Запорожья из Варшавы, не справился с управлением.

Предварительно, в микроавтобусе находилось шесть человек. Три человека погибли на месте, еще один – погиб в больнице. Два человека находятся в реанимации.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются личности погибших и травмированных.

Также выясняются причины ДТП.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

20 февраля стало известно о том, что один из пострадавших в ДТП умер в больнице.









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Фото: полиция Полтавской области