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Микроавтобус слетел в кювет на трассе Киев-Харьков: пятеро погибших

Около 18.00 вблизи села Пышное (188 км автодороги Киев – Харьков) микроавтобус Volkswagen наехал на металлический отбойник, из-за чего слетел в кювет и перевернулся.

дтп

Около 18.00 вблизи села Пышное микроавтобус Volkswagen наехал на металлический отбойник, из-за чего слетел в кювет и перевернулся, сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

Микроавтобус, двигаясь в сторону Харькова до Запорожья из Варшавы, не справился с управлением.

Предварительно, в микроавтобусе находилось шесть человек.  Три человека погибли на месте, еще один – погиб в больнице. Два человека находятся в реанимации.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются личности погибших и травмированных.

Также выясняются причины ДТП.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

20 февраля стало известно о том, что один из пострадавших в ДТП умер в больнице.

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Микроавтобус слетел в кювет на трассе Киев-Харьков: пятеро погибших / 2 фотографии

К слову, в Одесской области водитель Hyundai насмерть сбил велосипедиста.

Фото: полиция Полтавской области

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