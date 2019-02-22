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Умер от переохлаждения: патрульные высадили задержанного на полпути домой

Киевские патрульные высадили задержанного мужчину под Вышгородом и тот замерз насмерть.

Умер от переохлаждения: патрульные высадили задержанного на полпути домой

Киевские патрульные бросили задержанного мужчину под Вышгородом и тот замерз насмерть, сообщает Нацполиция.

17 февраля патрульные приехали на вызов и задержали мужчину. Он вел себя неадекватно и, скорее всего, находился под действием наркотиков.

Полицейские узнали, что мужчина проживает в Вышгороде и решили отвезти его домой, но высадили на подъезде к городу.

Утром местные жители нашли труп.

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По предварительному осмотру эксперта, парень умер от переохлаждения.

По словам патрульных, мужчина постоянно пытался выйти из машины и не хотел ехать домой.

Против копов возбудили уголовное производство. Им грозит от 7 до 9 лет тюрьмы.

К слову, в Одессе на балконе дома повесился 29-летний военный, приехавший в гости к матери.

Фото: Патрульна поліція України

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