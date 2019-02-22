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Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп, пострадал ребенок

В результате аварии на трассе Киев-Чоп пострадал 5-летний ребенок.

Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп, пострадал ребенок

22 февраля на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП, в результате которого также пострадал ребенок.

Последствия аварии спасатели и полиция видели возле села Грушвица в Ровенской области.

По информации правоохранителей, на дороге произошло столкновение двух автомобилей.

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Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп, пострадал ребенок / 4 фотографии

В свою очередь, в ГСЧС сообщают, что в аварии пострадали два авто – Porsche Cayenne и Daewoo sens. В легковушке погибли три человека, а 5-летнего ребенка госпитализировали с травмами.

Читайте: Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes влетел под фуру

Из-за ДТП движение на этом участке было затруднено.

Напомним, в Киеве из-за аварии на Столичном шоссе один человек сгорел заживо.

Фото: Нацполиция

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