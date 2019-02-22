В результате аварии на трассе Киев-Чоп пострадал 5-летний ребенок.
22 февраля на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП, в результате которого также пострадал ребенок.
Последствия аварии спасатели и полиция видели возле села Грушвица в Ровенской области.
По информации правоохранителей, на дороге произошло столкновение двух автомобилей.
Смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп, пострадал ребенок / 4 фотографии
В свою очередь, в ГСЧС сообщают, что в аварии пострадали два авто – Porsche Cayenne и Daewoo sens. В легковушке погибли три человека, а 5-летнего ребенка госпитализировали с травмами.
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Из-за ДТП движение на этом участке было затруднено.
Напомним, в Киеве из-за аварии на Столичном шоссе один человек сгорел заживо.
Фото: Нацполиция
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