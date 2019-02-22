PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп, постраждала дитина/

Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп, постраждала дитина

У результаті аварії на трасі Київ-Чоп постраждала 5-річна дитина.

Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп, постраждала дитина

22 лютого на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП, в результаті якої також постраждала дитина.

Наслідки аварії рятувальники та поліція бачили біля села Грушвиця на Рівненщині.

За інформацією правоохоронців, на дорозі відбулося зіткнення двох автомобілів.

  • image
  • image
  • image
  • image
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп, постраждала дитина / 4 фотографии

Зі свого боку, в ДСНС повідомляють, що в аварії постраждали два авто – Porsche Cayenne та Daewoo sens. У легковику загинули троє людей, а 5-річну дитину госпіталізували з травмами.

Читайте: Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру

Через ДТП рух на цій ділянці було ускладнено.

Нагадаємо, в Києві через аварію на Столичному шосе одна людина згоріла живцем.

Фото: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру
У Росії легковик влетів під вантажівку: загинули п’ятеро людей
Мікроавтобус злетів у кювет на трасі Київ-Харків: четверо загиблих
П’яний і без прав: у Львові водій таксі зніс зупинку
Смертельна ДТП у Києві: авто загорілося від удару
Смертельна ДТП під Одесою: Hyundai штовхнув велосипедиста під колеса Ford
На Харківщині електричка збила авто
Масштабна ДТП під Харковом: на слизькій дорозі перекинулися три авто
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка