У результаті аварії на трасі Київ-Чоп постраждала 5-річна дитина.
22 лютого на трасі Київ-Чоп сталася смертельна ДТП, в результаті якої також постраждала дитина.
Наслідки аварії рятувальники та поліція бачили біля села Грушвиця на Рівненщині.
За інформацією правоохоронців, на дорозі відбулося зіткнення двох автомобілів.
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп, постраждала дитина / 4 фотографии
Зі свого боку, в ДСНС повідомляють, що в аварії постраждали два авто – Porsche Cayenne та Daewoo sens. У легковику загинули троє людей, а 5-річну дитину госпіталізували з травмами.
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Через ДТП рух на цій ділянці було ускладнено.
Нагадаємо, в Києві через аварію на Столичному шосе одна людина згоріла живцем.
Фото: Нацполіція
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