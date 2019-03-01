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В Киеве ребенку разбили голову апельсином, выброшенным из окна

1 марта на улице Северной, 2 в Киеве ребенку разбили голову апельсином, который выбросили из окна.

скорая

1 марта на улице Северной, 2 в Киеве ребенку разбили голову апельсином, который выбросили из окна, сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Шестилетнего ребенка госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

Читайте: Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes влетел под фуру

По словам матери, апельсин бросили с девятого или восьмого этажа.

Напомним, в Киеве легковушка Audi на большой скорости вылетела на остановку общественного транспорта.

Фото: dreamstime

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