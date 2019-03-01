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У Києві дитині розбили голову апельсином, викинутим з вікна

1 березня на вулиці Північній, 2 у Києві дитині розбили голову апельсином, який викинули з вікна.

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1 березня на вулиці Північній, 2 у Києві дитині розбили голову апельсином, який викинули з вікна, повідомляє Київ Оперативний у Facebook.

Шестирічну дитину госпіталізували зі струсом мозку і закритою черепно-мозковою травмою.

Читайте: Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру

За словами матері, апельсин кинули з дев’ятого або восьмого поверху.

Нагадаємо, в Києві легковик Audi на великій швидкості вилетіла на зупинку громадського транспорту.

Фото: dreamstime

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