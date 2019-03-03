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Факты / Происшествия

В Киеве роженица выбросила мертвого младенца на помойку

В Голосеевском районе столицы роженица выбросила мертвого младенца на помойку.

В Киеве роженица выбросила мертвого младенца на помойку

Ребенка женщина родила в общежитии, сообщают Стражи.Эспрессо.

После чего роженица отнесла младенца на помойку.

Читайте: Грипп в Украине: из-за болезни в Запорожье умер младенец

Мертвого ребенка обнаружили случайные прохожие, которые и вызвали милицию.

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В Киеве роженица выбросила мертвого младенца на помойку / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что в  частном жилом доме Томска (Россия) две домашние собаки загрызли месячного ребенка.

Фото: Стражи.Эспрессо.

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