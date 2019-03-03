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У Києві породілля викинула мертве немовля на смітник

У Голосіївському районі столиці породілля викинула мертве немовля на смітник.

У Києві породілля викинула мертве немовля на смітник

Дитину жінка народила в гуртожитку, повідомляють Вартові.Еспресо.

Після чого породілля віднесла немовля на смітник.

Читайте: Грип в Україні: через хворобу у Запоріжжі померло немовля

Мертву дитину виявили випадкові перехожі, які й викликали правоохоронців.

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У Києві породілля викинула мертве немовля на смітник / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у приватному житловому будинку Томська (Росія) дві домашні собаки загризли місячну дитину.

Фото: Вартові.Еспресо.

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