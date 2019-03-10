В Україні через негоду без електрики залишилися понад 60 міст і сіл в Івано-Франківській області. Вітер валить дерева, трощить авто і зриває дахи з будинків, є перша жертва.

Сьогодні через сильний вітер, який у західних областях сягає 30 м/с (на решті території 15-20 м/с) знеструмлені 60 населених пунктів в Івано-Франківській області.

Про це повідомляє Галицький кореспондент.

В Івано-Франківську вітер повалив чимало дерев. Він зриває білборди і шифер з дахів будинків, зокрема з заводу і училища. Не краща ситуація і у Бурштині, там вітер повалив дерева, що призвело до перекриття дороги.

























Пориви до 30 м/с! В Україні вітер валить дерева, зриває дахи і трощить авто / 6 фотографий

У селі Іванівка Тернопільської області через сильний вітер впала водонапірна вежа. Там стихія призвела до падіння дерев на припарковані авто.

Фото: mediator.te.ua

У Львові негода спричинила падіння дерев, сильний вітер пошкодив лінії електропередач.

Першою жертвою негоди стала дитина. У Вінниці через падіння дерева загинула 11-річна дівчинка.

У Києві теж вирує сильний вітер, він повалив чимало дерев. На вулиці Мазепи, 10 дерево впало на припарковане авто.

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До слова, раніше ми писали, що робити, якщо на машину впало дерево.

Фото: http://gk-press.if.ua