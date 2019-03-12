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Факты / Происшествия

В Донецкой области при пожаре погибли четыре человека, двое из них дети

В Красногоровке Донецкой области в результате пожара погибли четыре человека.

В Донецкой области при пожаре погибли четыре человека, двое из них дети

В частном доме в Красногоровке Донецкой области во время пожара погибли четыре человека, из них двое детей и двое взрослых.

Читайте: Под Днепром горит завод пластмассовых изделий

К тушению пожара были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Ранее Факты ICTV писали, що в Ровенской области поезд загорелся на ходу.

Фото: ГСЧС.

Источник: ДСНС

Фото: Dreamstime

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