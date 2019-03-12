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У Донецькій області під час пожежі загинули чотири людини, зокрема двоє дітей

У Красногорівці Донецької області внаслідок пожежі загинули чотири людини.

У Донецькій області під час пожежі загинули чотири людини, зокрема двоє дітей

У приватному будинку в Красногорівці Донецької області під час пожежі загинули чотири людини, з них двоє дітей і двоє дорослих.

Читайте: Під Дніпром палає завод пластмасових виробів

До гасіння пожежі було залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки ДСНС.

Раніше Факти ICTV писали, що у Рівненській області потяг загорівся на ходу.

Фото: ДСНС

Джерело: ДСНС

Фото: Dreamstime

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