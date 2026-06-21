Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник доложит президенту Владимиру Зеленскому о готовности Украины к участию в Конференции по вопросам восстановления Украины, которая должна состояться 25–26 июня в польском Гданьске.

Об этом Андрей Сибига заявил в телемарафоне Єдині новини.

Сибига об отношениях с Польшей

По словам главы МИД, после доклада президент примет окончательное решение об участии украинской делегации в этом мероприятии.

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— В понедельник будем докладывать президенту Украины о готовности к Конференции по вопросам восстановления Украины, последствиях тех или иных решений и условиях ее проведения. По результатам этого президент примет решение (о посещении Польши), — заявил Сибига в эфире.

Отдельно министр прокомментировал обострение в польско-украинских отношениях. Он подчеркнул, что Киев всегда стремился к конструктивному диалогу с Варшавой и ценит поддержку, которую Польша оказывала Украине.

В то же время Сибига заявил, что Украина будет отвечать на недружественные шаги зеркально.

— Мы будем зеркально отвечать на все шаги, особенно если эти шаги недружественные, пренебрежительные по отношению к нашей стране. Время, когда Украина не замечала недружественных шагов и манипуляций с нашей историей, прошло, — сказал глава украинского МИД.

Он также призвал не политизировать деликатные вопросы исторического прошлого, подчеркнув, что ими должны заниматься историки, а диалог должен быть конструктивным.

Глава МИД подчеркнул, что польский президент Кароль Навроцкий своим решением лишить Зеленского Ордена Белый Орел лишь подрывает те позитивные результаты, которых удалось достичь между странами в последнее время.

— К сожалению, от споров между нашими народами сейчас выигрывает Москва, — сказал Андрей Сибига.

По словам Сибиги, пренебрежительное отношение к президенту Украины — это не только вопрос дипломатических жестов, но и отношение к украинским военным и всему народу.

— Пренебрежение к президенту Украины — это не только вопрос орденов. Это пренебрежение к украинскому воину, к украинскому народу, к нашему праву иметь историю. Мы этого не будем терпеть, — заявил министр иностранных дел.

Сообщалось, что замруководителя Офиса президента Игорь Жовква вернул Кавалерский крест Ордена Заслуг Республики Польша.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста Ордена За заслуги перед Польшей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига возвращает Командорский крест со звездой Ордена За заслуги перед Польшей.

Посол Украины в Польше Василий Боднар вернул Кавалерский крест Ордена За заслуги перед Республикой Польша.

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