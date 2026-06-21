Умер мобилизованный блогер Денчик: причина смерти
- Украинский музыкант и блогер Денис Опара, известный под псевдонимом Денчик, внезапно умер от двусторонней пневмонии.
- Это произошло через несколько месяцев после того, как зимой 2026 года артист мобилизовался в ряды ВСУ и принял военную присягу.
Украинский блоггер Денис Опара, которого знают по псевдониму Денчик, ушел из жизни из-за болезни. Зимой он присоединился к Силам обороны Украины.
Об этом говорится в сообщении на его Istagram-странице.
Блогер Денчик умер: что известно о его смерти
В сообщении названа причина смерти блогера Денчика двусторонняя пневмония.
– Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память, – говорится в заявлении.
В комментариях подписчики отмечают, что это известие шокировало всех. Вместе с трагической новостью опубликована фотография Дениса Опары в военной форме.
Блогер Денчик: биография и факты из жизни
Денис Опара родился в Харькове, где с детства занимался музыкой. Известность получил в Киеве, выступая как уличный артист на Крещатике и Майдане Незалежности.
В последние годы он активно публиковал видео в TikTok и Instagram под псевдонимом Oparadenchik. Свою аудиторию блогер завоевывал харизмой, делясь каверами, авторскими песнями, юмористическими роликами и историями из жизни.
Хотя творчество блоггера воспринимали не все. В сентябре 2021 года на него напали прямо во время выступления в центре Киева. Тогда неизвестные жестоко избили блоггера до потери сознания.
В феврале 2026 года Опара записал видеообращение с призывом о огласке, сообщив, что после посещения ночного клуба его задержали правоохранители и доставили в ТЦК.
Вскоре он присоединился к рядам Сил обороны, принял военную присягу и заявил о своей готовности защищать Украину.