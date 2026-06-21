Украинский блоггер Денис Опара, которого знают по псевдониму Денчик, ушел из жизни из-за болезни. Зимой он присоединился к Силам обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении на его Istagram-странице.

Блогер Денчик умер: что известно о его смерти

В сообщении названа причина смерти блогера Денчика двусторонняя пневмония.

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– Сегодня внезапно ушел из жизни Денис. Эта новость стала большим потрясением для всех. Позже будет известна дата похорон. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто его знал. Светлая память, – говорится в заявлении.

В комментариях подписчики отмечают, что это известие шокировало всех. Вместе с трагической новостью опубликована фотография Дениса Опары в военной форме.

Блогер Денчик: биография и факты из жизни

Денис Опара родился в Харькове, где с детства занимался музыкой. Известность получил в Киеве, выступая как уличный артист на Крещатике и Майдане Незалежности.

В последние годы он активно публиковал видео в TikTok и Instagram под псевдонимом Oparadenchik. Свою аудиторию блогер завоевывал харизмой, делясь каверами, авторскими песнями, юмористическими роликами и историями из жизни.

Хотя творчество блоггера воспринимали не все. В сентябре 2021 года на него напали прямо во время выступления в центре Киева. Тогда неизвестные жестоко избили блоггера до потери сознания.

В феврале 2026 года Опара записал видеообращение с призывом о огласке, сообщив, что после посещения ночного клуба его задержали правоохранители и доставили в ТЦК.

Вскоре он присоединился к рядам Сил обороны, принял военную присягу и заявил о своей готовности защищать Украину.

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