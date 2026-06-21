На территории Российской Федерации продолжаются перебои с топливом, а в регионах скапливаются очереди на автозаправочных станциях. На некоторых АЗС бензин отсутствует или продается по завышенной цене.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Перебои с топливом в России

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов признал, что у России возникли перебои с отдельными марками топлива на некоторых заправках.

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– Это создает повышенную нагрузку на АЗС, где есть топливо. Образуются очереди. Такая картина нервничает. Это ясно. Но я прошу заправляться исходя из необходимости. Покупка топлива в пользу увеличивает нагрузку на станции, – утверждает он.

Как рассказал житель Чебоксар, уже второй день полностью закрыта заправка Башнефть на пересечении улицы Ленинского комсомола и проспекта Ивана Яковлева. В Георгиевске Ставропольского края на Газпромнефти нет АИ-95, а на Октане нет топлива.

Еще один житель Рыбинска Ярославской области утверждает, что на территории населенного пункта нет никакого бензина, пока есть дизельное топливо на Татнефти, а на Лукойле его нет.

В Тюмени россияне жалуются, что отсутствует АИ-92 и АИ-95 на одной из автозаправочных автостанций Лукойл.

Как говорится в сообщении, автомобили скорой помощи, медицинских, образовательных и социальных учреждений, автобусы Транспорта Верхневолжья якобы снабжены топливом в полном объеме.

На фоне этой ситуации российская пропаганда пытается искусственно снизить панику из-за дефицита топлива. В частности, один из российских Telegram-каналов опубликовал “опровержение” с девушкой, которая на первой попавшейся АЗС уверяет, что ажиотажа нет.

Однако на видео блоггерши можно заметить, что почти все колонки закрыты конусами, водители проезжают мимо без остановки, а на табло вместо цен на топливо светятся нули, что прямо указывает на его отсутствие.

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