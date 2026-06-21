Стали известны подробности крушения самолета Ту-22М3, указывающие на системный сбой в российской авиации. У этих бомбардировщиков обнаружили масштабную проблему. Это означает, что Ту-22М3 либо регулярно будут падать и дальше, либо вообще перестанут летать. Россия до сих пор не может найти решение этой проблемы.

Об этом сообщает военный портал Defence Express.

Почему самолеты РФ могут продолжить падать

Появились новые детали крушения российского дальнего бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области.

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Сообщается, что самолет, используемый Россией для ударов по Украине сверхзвуковыми ракетами Х-22, упал во время тренировочных полетов на полигоне из-за отказа одного из двигателей.

При возвращении на авиабазу у самолета отказал и второй двигатель, в результате чего он потерял скорость и разбился, хотя официальную причину крушения не уточняют. Этот инцидент свидетельствует о проблеме ненадежности двигателей всех Ту-22.

Бомбардировщики Ту-22М3 оснащены двумя турбореактивными двигателями НК-25, разработанными еще в 1970-х годах. Их серийное производство полностью прекратили в 1996 году. Это означает, что все самолеты этого типа, которые Россия эксплуатирует сегодня, летают на двигателях, выпущенных более 30 лет назад.

Поэтому каждый такой двигатель имеет огромный налет за годы использования. Поддерживать его в рабочем состоянии становится все труднее. Запас запчастей ограничен только теми, которые были произведены до 1996 года. Они заканчиваются, а новые запчасти Россия производить не способна.

– Вероятно именно из-за износа двигателей НК-25 и сопутствующих агрегатов они начали постепенно отказывать на борту Ту-22М3, в результате чего он и упал. Однако недавнее падение Ту-22М3 – это не единичный случай, – говорится в материале.

Стоит отметить, что за последние два года в Иркутской области разбились уже три бомбардировщика Ту-22М3. Первый инцидент произошел в августе 2024, второй – в апреле 2025 года, а третий – в июне 2026 года.

В 2024 и 2025 годах российское командование официально списывало катастрофы на якобы технические неисправности.

Конкретные технические неисправности, повлекшие за собой падение тяжелых бомбардировщиков, российская сторона не разглашает. Эксперты предполагают, что в обоих случаях аварии могли возникнуть двигатели или связанные с ними системы.

В пользу этой версии свидетельствует инцидент, произошедший в 2019 году, когда Ту-22М3 совершил жесткую посадку именно из-за отказа двигателя НК-25.

Проблема дефицита двигателей и критического износа старых известна в России уже не первый год. В качестве одного из вариантов решения проблемы рассматривалась идея перезапуска их производства. Однако восстановление технологических линий – это чрезвычайно сложный и высокостоимый процесс, который потребовал бы десятилетий.

Учитывая все эти факторы, в издании прогнозируют, что российские Ту-22М3 и дальше регулярно будут падать из-за “технических проблем”. Со временем, если Россия так и не сможет решить проблему с авиадвигателями, эти бомбардировщики могут вообще перестать летать.

15 июня стало известно, что самолет Ту-22M3 разбился вблизи Свирска в Иркутской области России. Экипажу удалось спастись.

Фото: Минобороны России

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