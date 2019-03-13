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Винничанка снимала 5-летнего сына для порно и продавала через интернет

26-летняя жительница Винницкой области использовала своего 5-летнего сына для создания порноматериалов.

Винничанка снимала 5-летнего сына для порно и продавала через интернет

Женщина использовала своего сына для создания фотоснимков порнографического содержания и продавала их через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

После того, как к правоохранителям поступила информация о распространение в интернете детской порнографии, они установили подозреваемую и провели обыск в ее доме. Там они нашли соответствующие доказательства:  компьютерную технику, мобильный телефон, веб-камеру, а также банковские карты.

Женщину уведомили о подозрении по ч. 4 ст. 301 УК Украины (изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию).  Следствие продолжается.

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К слову, в Киеве мужчина, прикрываясь фотографом, организовал порнографические фото- и видеосъемки с участием малолетних и несовершеннолетних детей.

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