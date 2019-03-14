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Факты / Происшествия

В Киеве возле церкви нашли убитым работника Администрации президента

В Киеве в Шевченковском районе столицы обнаружили убитым сотрудника АПУ.

В Киеве возле церкви нашли убитым работника Администрации президента

Обновлено 13.25. Полиция задержала двоих человек, возможно причастных к смерти сотрудника Администрации президента.

Напомним, окровавленный труп мужчины у ворот церкви в Шевченсковском районе Киева обнаружил охранник стройки, который возвращался с ночной смены.

Медики рассказали, что у мужчины разбита голова, а руки полностью покраснели от крови.

– Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, следов насильственной смерти не обнаружено. Поэтому предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная – после проведения судебно-медицинской экспертизы, – отметили в полиции.

В ГУ НП в городе Киеве отметили, что личность мужчины установлена, однако не назвали имя погибшего.

Директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко подтвердил смерть мужчины.

По его словам, по всем признакам, гибель не связана со служебной деятельностью потерпевшего – скорее всего, речь идет о корыстных мотивах преступления.

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Еспресо со ссылкой на собственные источники сообщает, что погибший – Бухтатий Александр 1973 года рождения. Он работал в Администрации президента Украины главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

В полиции эту информацию пока не подтвердили.

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В Киеве возле церкви нашли убитым работника Администрации президента / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в киевском общежитии на улице Молодогвардейской нашли тело мужчины с неизвестным предметом в руках.

Источники: Еспресо, Информатор, Нацполиция

Фото: Dreamstime

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