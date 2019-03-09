Журналист Юрий Яцюк погиб под колесами авто в возрасте 57 лет.
8 марта на автодороге под Луцком произошел смертельный наезд авто Volkswagen Golf на людей, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате аварии погиб известный волынский спортивный журналист Юрий Яцюк. Мужчине было 57 лет.
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40-летняя женщина, которая с ним переходила дорогу, выжила, но в настоящее время находится в реанимации больницы.
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Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД по ч. 2 ст. 286.
Напомним, в ДТП в Киевской области погибли пять человек.
Источник: Полиция
Фото: Скриншот
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