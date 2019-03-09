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Факты / Происшествия

На Волыни насмерть сбили известного журналиста

Журналист Юрий Яцюк погиб под колесами авто в возрасте 57 лет.

На Волыни насмерть сбили известного журналиста

8 марта на автодороге под Луцком произошел смертельный наезд авто Volkswagen Golf на людей, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии погиб известный волынский спортивный журналист Юрий Яцюк. Мужчине было 57 лет.

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На Волыни насмерть сбили известного журналиста / 2 фотографии

40-летняя женщина, которая с ним переходила дорогу, выжила, но в настоящее время находится в реанимации больницы.

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Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении ПДД по ч. 2 ст. 286.

Напомним, в ДТП в Киевской области погибли пять человек.

Источник: Полиция

Фото: Скриншот

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