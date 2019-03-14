PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Убийство работника Администрации президента. Кто такой Александр Бухтатый

В Киеве убили главного консультанта департамента информационной политики АПУ. Факты ICTV собрали факты из жизни и достижения Александра Бухтатого.

Олександр Бухтатий вбивство

Покойный Александр Бухтатый работал главным консультантом департамента информационной политики АПУ и был кандидатом наук по государственному управлению.

Александр с 2007 по 2017 год был секретарем Национального Союза журналистов Украины. В апреле 2017 года баллотировался на выборах главы НСЖУ, однако проиграл Сергею Томиленко.

Читайте: На Волыни насмерть сбили известного журналиста

46-летний мужчина активно занимался возрождением военной прессы. По его инициативе 16 февраля было установлено Днем военного журналиста.

Бухтатый возглавлял экзаменационную комиссию Института журналистики по специальности Военная журналистика.

Александр готовился защитить докторскую диссертацию по социальным коммуникациям.

У погибшего остались жена и сын.

Напомним, тело Александра Бухтатого нашли сегодня утром в Шевченковском районе столицы.

Фото: detector.media

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В киевском суде мужчина лезвием распорол себе живот во время заседания
В Киеве возле церкви нашли убитым работника Администрации президента
Отказали тормоза: в Киеве БТР протаранил машину военной инспекции
Загадочная смерть в Киеве: у мужчины в руках взорвался неизвестный предмет
На улицах Киева появятся домики для бездомных котов
Рейтинг лучших городов для жизни – на каком месте Киев
Приват24 запустил продажу единого электронного билета
В Киеве поймали главу международного наркокартеля
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка