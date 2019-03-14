В Киеве убили главного консультанта департамента информационной политики АПУ. Факты ICTV собрали факты из жизни и достижения Александра Бухтатого.

Покойный Александр Бухтатый работал главным консультантом департамента информационной политики АПУ и был кандидатом наук по государственному управлению.

Александр с 2007 по 2017 год был секретарем Национального Союза журналистов Украины. В апреле 2017 года баллотировался на выборах главы НСЖУ, однако проиграл Сергею Томиленко.

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46-летний мужчина активно занимался возрождением военной прессы. По его инициативе 16 февраля было установлено Днем военного журналиста.

Бухтатый возглавлял экзаменационную комиссию Института журналистики по специальности Военная журналистика.

Александр готовился защитить докторскую диссертацию по социальным коммуникациям.

У погибшего остались жена и сын.

Напомним, тело Александра Бухтатого нашли сегодня утром в Шевченковском районе столицы.

Фото: detector.media