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У Києві біля церкви знайшли вбитим працівника Адміністрації президента

У Києві в Шевченківському районі столиці виявили вбитим співробітника АПУ.

У Києві біля церкви знайшли вбитим працівника Адміністрації президента

Закривавлений труп чоловіка біля воріт церкви в Шевченсківскому районі Києва виявив охоронець будівництва, який повертався з нічної зміни.

Медики розповіли, що у чоловіка розбита голова, а руки повністю почервоніли від крові.

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Еспресо з посиланням на власні джерела повідомляє, що загиблий – Бухтатій Олександр 1973 року народження. Він працював в Адміністрації президента України головним консультантом Головного департаменту інформаційної політики АПУ.

У поліції цю інформацію поки не підтвердили.

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У Києві біля церкви знайшли вбитим працівника Адміністрації президента / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у київському гуртожитку на вулиці Молодогвардійській знайшли тіло чоловіка з невідомим предметом у руках.

Джерела: Еспресо, Інформатор

Фото: Dreamstime

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