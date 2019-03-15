Появились подробности теракта в мечетях Новой Зеландии, в результате которого погибли 49 человек.

Перед тем, как устроить теракт в Новой Зеландии 28-летний стрелок Брентон Таррант ехал в авто, в салоне которого играл знаменитый патриотический сербский гимн Remove Kebab. Через пять минут он выйдет из машины и убьет десятки человек.

Также стрелок снимал все происходящее на GoPro и вел онлайн-трансляцию в Facebook.

Он расстрелял прихожан из оружия, подписанного “ключевыми датами” борьбы с мусульманами. Перед этим он выложил в Twitter неонацистский манифест.

Брентон определенно пытался сделать свою атаку максимально артистичной.

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К слову, в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии мужчина расстрелял прихожан в мечете, атака произошла также и в мечети пригорода Линвуда. В результате погибли 49 людей, есть раненые.