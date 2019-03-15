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Маніфест, трансляція і музика у авто: як стрілок готувався до теракту у Новій Зеландії

З’явилися подробиці теракту у мечетях Нової Зеландії, у результаті якого загинули 49 осіб.

Маніфест, трансляція і музика у авто: як стрілок готувався до теракту у Новій Зеландії

Перед тим, як влаштувати теракт у Новій Зеландії 28-річний австралієць Брентон Таррант їхав у машині, у салоні якої грав відомий патріотичний сербський гімн Remove Kebab. Через п’ять хвилин він вийде з машини і вб’є десятки людей.

Також стрілок знімав все, що відбувається на GoPro і вів онлайн-трансляцію у Facebook.

Він розстріляв прихожан зі зброї, підписаної “ключовими датами” боротьби з мусульманами. Перед цим він виклав у Twitter неонацистський маніфест.

Брентон намагався зробити свою атаку максимально артистичною.

Читайте: Теракт у Новій Зеландії: хто розстріляв прихожан у мечетях

Нагадаємо, що у місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії чоловік розстріляв прихожан у мечеті, атака сталася також і у мечеті передмістя Лінвуда. У результаті загинули понад 49 людей, є поранені.

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