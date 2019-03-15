В Николаевской области BMW X5 слетел с дороги в кювет и перевернулся. В результате ДТП погиб водитель автомобиля.

Трагедия произошла вблизи села Партизанское Николаевской области.

Водитель BMW X5 не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части в кювет, столкнулся с деревьями и перевернулся.

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В результате ДТП 45-летний водитель внедорожника погиб на месте происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины.









Смертельное ДТП на Николаевщине: авто слетело в посадку и перевернулось / 2 фотографии

К слову, вчера в Киеве на перекрестке Саксаганского и Тарасовской произошло очень серьезное ДТП. Известно, что пострадал парень, его забрала скорая.