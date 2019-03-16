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На Донбассе погиб украинский военный

В зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный.

ООС

В районе проведения ООС во время боевых действий погиб украинский военный, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Гибель украинского бойца произошла вследствие двух обстрелов противника, еще один военный ранен.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями 82-милиметровые минометы, гранатометы, стрелковое оружие и пулеметы крупного калибра.

Обстрелы зафиксировали в районе населенного пункта Хутор Вольный.

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К слову, боевики на Донбассе обстреляли школу, которая находится в населенном пункте Золотое-5.

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