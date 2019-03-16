У зоні проведення Операції об’єднаних сил загинув український військовий.

У районі проведення ООС під час бойових дій загинув український військовий, повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Загибель українського бійця сталася внаслідок двох обстрілів противника, ще одного військового пораненено.

Бойовики застосовували заборонені Мінськими домовленостями 82-міліметрові міномети, гранатомети, стрілецьку зброю і кулемети великого калібру.

Обстріли зафіксували в районі населеного пункту Хутір Вільний.

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До слова, бойовики на Донбасі обстріляли школу, яка знаходиться в населеному пункті Золоте-5.