СБУ разоблачила и заблокировала деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited.
Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность финансовой пирамиды, которая работала под видом Forex Trend Limited.
Мошенники использовали предварительно созданные фейковые торговые площадки, с помощью которых привлекали средства граждан Украины и других государств. Они гарантировали большую прибыль за очень короткий срок.
Во время своей деятельности финансовая пирамида смогла получить более 340 млн грн, которые выводились на компании в оффшорах и частных лиц-предпринимателей, которые переводили деньги в наличные.
Деньги, полученные нелегальным путем, отмывались с помощью покупки предметов роскоши.
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Во время обысков, сотрудники СБУ изъяли доказательства ведения противоправной деятельности, огнестрельное оружие и различные драгоценности.
Участникам преступной группировки объявлено подозрение в преступлении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (Мошенничество).
К слову, клиентам ПриватБанка начали поступать сообщения от аферистов, которые предлагают вознаграждение в 8 тыс. гривен.