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Вивели в офшори 340 млн грн – СБУ викрила фінансову піраміду

СБУ викрила і заблокувала діяльність міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limіted.

Вивели в офшори 340 млн грн – СБУ викрила фінансову піраміду

Служба безпеки України викрила і заблокувала діяльність фінансової піраміди, яка працювала під виглядом Forex Trend Limіted.

Шахраї використовували попередньо створені фейкові торговельні майданчики, за допомогою яких залучали кошти громадян України та інших держав. Вони гарантували великий прибуток за дуже короткий термін.

Під час своєї діяльності фінансова піраміда змогла отримати більше 340 млн грн, які виводилися на компанії в офшорах та приватних осіб-підприємців, які переводили гроші у готівку.

Гроші, отримані нелегальним шляхом, відмивалися за допомогою купівлі предметів розкоші.

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Під час обшуків, співробітники СБУ вилучили докази ведення протиправної діяльності, вогнепальну зброю та різноманітні коштовності.

Учасникам злочинного угрупування оголошено підозру у злочині за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство).

До слова, клієнтам ПриватБанку почали надходити повідомлення від аферистів, які пропонують винагороду у 8 тис. гривень.

Джерело: СБУ

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