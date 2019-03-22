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Факти / Надзвичайні події

Дивом вижив: у Києві однорічний хлопчик провалився у відкритий люк

На Подолі у Києві однорічний хлопчик провалився у відкритий каналізаційний колодязь.

Відкритий каналізаційний колодязь

Небезпечний півтораметровий каналізаційний колодязь, в який впала дитина, знаходиться на вулиці Маршала Гречка, 14.

Медики швидкої надали малюкові першу допомогу і доставили в одну зі столичних дитячих лікарень з діагнозом політравма.

Обставини події, яка ледь не завершилося трагедією, встановлюються.

Читайте: Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру

До слова, нещодавно у Києві дитині розбили голову апельсином, який викинули з вікна.

Джерело: Обозреватель

Фото: Dreamstime

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