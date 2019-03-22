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На Сумщине мужчина держал на цепи 30-летнего сына

В Сумской области мужчина приковывал своего 30-летнего сына цепью к металлической кровати.

На Сумщине мужчина держал на цепи 30-летнего сына

57-летний отец приковывал своего 30-летнего сына цепью за ногу к кровати, когда уходил из дому. Он объясняет такой поступок тем, что его сын с рождения имеет недостатки физического и психологического здоровья. Он якобы может угрожать своей жизни и жизни другим людям.

О том, что отец лишает своего сына воле стало известно от медиков, которые приезжали к ним домой по вызову.

Открыто уголовное дело  по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы, совершенное опасным для жизни и здоровья потерпевшего, сопровождалось причинением физических страданий) УК Украины. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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К слову, супруги из США Дэвид и Луиз Турпин, державшие в доме на цепи 13 своих детей, планировали завести 14-го ребенка и вести реалити-шоу.

Источник: Нацполиция

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