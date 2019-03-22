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На Сумщині чоловік тримав на ланцюгу 30-річного сина

У Сумській області чоловік приковував свого 30-річного сина ланцюгом до металевого ліжка.

На Сумщині чоловік тримав на ланцюгу 30-річного сина

57-річний батько приковував свого 30-річного сина ланцюгом за ногу до ліжка, перед тим, як вийти з дому. Він пояснює такий вчинок тим, що його син з народження має вади фізичного і психологічного здоров’я. Він нібито може загрожувати своєму житті і життю інших людей.

Про те, що батько позбавляє свого сина волі стало відомо від медиків, які приїжджали до них додому за викликом.

Відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене способом, небезпечним для життя і здоров’я потерпілого, супроводжувалося заподіянням фізичних страждань) КК України. Йому загрожує до п’яти років в’язниці.

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До речі, подружжя із США Девід і Луїз Турпін, що тримало в будинку на ланцюгу 13 своїх дітей, планувало завести 14 дитину і вести реаліті-шоу.

Джерело: Нацполіція

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