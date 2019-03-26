В городе Пологи Запорожской области двое полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты.
Началось все из анонимного звонка в полицию в Пологах.
Когда группа реагирования выехала на вызов по указанному адресу, их встретил мужчина, который посреди улицы бросил в правоохранителей гранату.
В результате взрыва двое офицеров полиции – Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов – получили контузию и осколочные ранения рук и ног.
Однако им удалось задержали преступника.
На Запорожье мужчина бросил гранату в полицейских: двое ранены / 3 фотографии
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К слову, в апреле 2018 ода в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских в участке, тогда пострадали трое правоохранителей.
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