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Факты / Происшествия

На Запорожье мужчина бросил гранату в полицейских: двое ранены

В городе Пологи Запорожской области двое полицейских получили ранения в результате взрыва гранаты.

Граната

Началось все из анонимного звонка в полицию в Пологах.

Когда группа реагирования выехала на вызов по указанному адресу, их встретил мужчина, который посреди улицы бросил в правоохранителей гранату.

В результате взрыва двое офицеров полиции – Эдуард Лукьяненко и Кирилл Михов – получили контузию и осколочные ранения рук и ног.

Однако им удалось задержали преступника.

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На Запорожье мужчина бросил гранату в полицейских: двое ранены / 3 фотографии

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К слову, в апреле 2018 ода в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских в участке, тогда пострадали трое правоохранителей.

Источник: МВД

Фото: Dreamstime

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