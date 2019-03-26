У місті Пологи Запорізької області двоє поліцейських поранено внаслідок вибуху гранати.

Почалося все з анонімного дзвінка до поліції у Пологах.

Коли група реагування виїхала на виклик, за вказаною адресою, їх зустрів чоловік, який посеред вулиці кинув у правохоронців гранату.

Внаслідок вибуху двоє офіцерів поліції – Едуард Лук’яненко та Кирило Міхов – отримали контузію та осколкові поранення рук і ніг.

Проте їм вдалося затримали злочинця.













На Запоріжжі чоловік кинув гранату в поліцейських: двох поранено / 3 фотографии

Читайте: Стрілянина в Києві: поранено поліцейського, на місці знайдено труп

До слова, у квітні 2018 року у Черкасах чоловік із ножем напав на поліцейських у відділку, тоді постраждали троє правоохоронців.